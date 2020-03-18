Федеральный центр выделит Хабаровскому краю 360 млн рублей на систему видеонаблюдения на дорогах

18.03.20 06:51

© РИА Новости. Александр Кряжев

18 марта. Interfax-Russia.ru - Новую комплексную систему видеонаблюдения за дорожным движением начнут внедрять в Хабаровском крае в этом году, ожидается, что региону из федерального бюджета на эти цели будет выделено 360 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства края.

По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства, это стало возможным благодаря появлению в нацпроекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" специальной подпрограммы "Внедрение интеллектуальной транспортной системы", рассчитанной на три года.

"Новая интеллектуальная транспортная система включает в себя цифровизацию потоков движения, мониторинг трафика и мест концентрации ДТП, установку умных пешеходных переходов. Мы планируем, что эта платформа дополнит действующий в краевой столице комплекс "Безопасный город". Сейчас проводятся консультации с федеральными органами власти, по итогам которых мы получим рекомендации по подготовке технической документации и проведению конкурсных процедур ", - приводятся в сообщении слова заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства края Максима Прохорова.

Он отметил, что итогом реализации всех мероприятий должно стать повышение комфортности передвижения по городу, снижение числа пробок в часы пик, а также сокращение числа дорожно-транспортных происшествий.

По данным правительства края, в этом году в Хабаровской и Комсомольской агломерациях приведут в порядок 95 объектов общей протяженностью 90 километров. Стоимость работ по нацпроекту превысит 3 млрд рублей, из них около 200 млн будут направлены на организацию безопасности дорожного движения. На эти деньги планируется установить дорожные знаки, светофоры, камеры фото и видео фиксации, а также нанести разметку и отремонтировать тротуары.