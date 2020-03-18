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18.03.20 08:08
Крым отмечает годовщину воссоединения с Россией без массовых мероприятий
Основные массовые мероприятия - концерты, ярмарки, флешмобы, ставшие уже традицией для Крыма, - отменены. Запрет на их проведение предусмотрен режимом повышенной готовности, введенным из-за распространения в мире нового типа коронавируса (COVID-19).
Единственное крупное мероприятие, которого не коснулся запрет, - ежегодный автопробег из Симферополя в Севастополь, подтвердили агентству "Интерфакс-Юг" организаторы.
"Пробег состоится по плану, он завершится на горе Гасфорта (под Севастополем - ИФ) концертом и развлекательной программой", - сказал представитель мотоклуба "Ночные волки".
На сцене для всех желающих выступят Глеб Корнилов, группа "Декабрь", Юлия Чичерина, саксофонист Богдан Карасев, танцевальный коллектив "Калинка". Запланирована выставка ретромашин и современной техники.
В Симферополе пройдет патриотический молодежный квест, посвященный воссоединению Крыма с Россией. Организаторы ждут 25 команд, сценарий игры не раскрывают.
В Севастополе в среду дадут старт всероссийской акции "Сад памяти": в парке Победы высадят 10 голубых елей и 75 миндалей. Такие сады появятся в большинстве крупных городов полуострова. Например, для Симферополя подготовили 200 саженцев, которые озеленят 6,1 га.
На среду в Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра - до 25 м/с, днем будет до 10 градусов тепла.
Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года вошел в состав России после регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.
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