У жителя Хакасии, вернувшегося после отдыха в Германии, выявлен коронавирус

18.03.20 08:10

© РИА Новости. Павел Лисицын

18 марта. Interfax-Russia.ru - Заражение коронавирусом официально подтверждено у жителя Хакасии, возвратившегося в республику из отпуска, проведенного в Германии, сообщает в среду пресс-служба правительства республики.

"Получены подтвержденные результаты лабораторного исследования, которые показали наличие в организме пациента коронавируса COVID-19. В настоящее время состояние мужчины стабильное, он находится под круглосуточным наблюдением медиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионе приняты все меры безопасности. Все учреждения здравоохранения республики имеют необходимый запас медикаментов и оборудования. Имеется достаточное количество тест-систем, которые позволяют оперативно выявить у человека наличие коронавирусной инфекции.

Начиная со среды, в Хакасии вводится запрет на проведение массовых мероприятий. Школам рекомендовано досрочно отправить школьников на каникулы. Детские сады работают в штатном режиме, там проводятся дополнительные профилактические мероприятия.

На данный момент все, у кого имеется подозрение на наличие коронавирусной инфекции, находятся под наблюдением медиков.