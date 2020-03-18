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18.03.20 08:12

Театры и музеи на время карантина по COVID-19 должны перейти в онлайн

© РИА Новости. Виталий Аньков
18 марта. Interfax-Russia.ru - Министр культуры РФ Ольга Любимова поручила подведомственным театрам, музеям и концертным залам на время закрытия на карантин из-за угрозы распространения коронавируса подготовить онлайн-программы для посетителей, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) федеральные музеи, театры и концертные залы должны предложить зрителям интерактивные мероприятия, доступные на соответствующих интернет-площадках", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметила Любимова, слова которой приводятся в сообщении, "вынужденные ограничения нельзя рассматривать как полное прекращение культурных мероприятий. Они просто меняют прописку и переходят в онлайн".

"Многие учреждения культуры имеют прекрасный опыт по общению со своими зрителями и посетителями в интерактивном формате: виртуальные экскурсии, записи спектаклей, концертов и лекций достаточно востребованы. Но нужно расширять палитру проектов, делая упор на образовательном и просветительском контенте, ведь сегодня самые активные пользователи интернета - это школьники и студенты", - уточнила глава Минкультуры РФ.

В пресс-службе также напомнили, что о переходе в онлайн первыми объявили федеральные музеи.

Виртуальные выставки для посетителей доступны на ресурсах Государственного Исторического музея, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Третьяковской галерее, Государственного музея Л.Н. Толстого и других.

Большой театр 29 марта в режиме онлайн-трансляции покажет балет "Ромео и Джульетта" в постановке Алексея Ратманского (запись 2018 года). Собственный телевизионный канал имеет Мариинский театр, где знакомит зрителей со своими проектами. Ближайшая трансляция запланирована на 19 марта.

На онлайн-ресурсах Малого театра зрителям предоставлены аудиозаписи спектаклей с 1938 года. На сайте Московской филармонии бесплатно доступно более 2,4 тыс. видеозаписей концертов и интервью со звездами современной академической музыки.

Кроем того, на портале "Культура.РФ" собраны видеозаписи более 800 спектаклей, представляющих сокровищницу русского театра.

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