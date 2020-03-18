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18.03.20 08:17
Томск переносит 7 этапов международного чемпионата RoboCup из-за коронавируса
Как сообщил ректор Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) Виктор Рулевский, являющегося наряду с администрацией Томской области организатором российского этапа, соревнования, которые должны были пройти в Томске в апреле, переносятся на неопределенный срок.
Томский университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) является наряду с администрацией Томской области организатором российского этапа.
"Российский национальный этап - не единственное мероприятие из сетки RoboCup, которое не состоится в запланированные сроки. Отменены или перенесены на неопределенное время национальные чемпионаты в Австрии, Германии, Италии, Сингапуре, Мексике и Португалии", - цитирует слова Рулевского пресс-служба администрации Томской области.
RoboCup - некоммерческий научный и культурный проект по продвижению искусственного интеллекта, робототехники и других связанных областей науки и техники посредством организации и проведения робототехнических соревнований. На сегодняшний день это одни из самых авторитетных робототехнических соревнований, которые проходят по всему миру. История RoboCup в России началась с 2016 года, когда в Томской области по инициативе губернатора Сергея Жвачкина прошли первые в России соревнования, входящие в линейку RoboCup.
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