Томск переносит 7 этапов международного чемпионата RoboCup из-за коронавируса

18.03.20 08:17

© РИА Новости. Игорь Зарембо

18 марта. Interfax-Russia.ru - Организаторы национальных этапов международного чемпионата по робототехнике RoboCup отменяют и переносят соревнования из-за угрозы коронавирусной инфекции.

Как сообщил ректор Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) Виктор Рулевский, являющегося наряду с администрацией Томской области организатором российского этапа, соревнования, которые должны были пройти в Томске в апреле, переносятся на неопределенный срок.

Томский университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) является наряду с администрацией Томской области организатором российского этапа.

"Российский национальный этап - не единственное мероприятие из сетки RoboCup, которое не состоится в запланированные сроки. Отменены или перенесены на неопределенное время национальные чемпионаты в Австрии, Германии, Италии, Сингапуре, Мексике и Португалии", - цитирует слова Рулевского пресс-служба администрации Томской области.

RoboCup - некоммерческий научный и культурный проект по продвижению искусственного интеллекта, робототехники и других связанных областей науки и техники посредством организации и проведения робототехнических соревнований. На сегодняшний день это одни из самых авторитетных робототехнических соревнований, которые проходят по всему миру. История RoboCup в России началась с 2016 года, когда в Томской области по инициативе губернатора Сергея Жвачкина прошли первые в России соревнования, входящие в линейку RoboCup.