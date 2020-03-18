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18.03.20 08:23
Россия закрыла въезд для иностранцев до 1 мая
Согласно распоряжению правительства, ФСБ России с 00 часов 00 минут по местному времени 18 марта 2020 г. до 00 часов 00 минут по местному времени 1 мая 2020 г. временно ограничило въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих с территории Белоруссии.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заранее проинформировал об этом решении коллег из Белоруссии, Азербайджана. Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, сообщила пресс-служба правительства. В свою очередь Росавиация уведомила соответствующие авиакомпании о временном ограничении въезда в РФ.
Российская сторона подчеркивает, что данная мера "принята в соответствии с законодательством страны и положениями применяемых РФ международных договоров, она основана на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, носит объективный, научно-обоснованный и исключительно временный характер".
Тем не менее, решение Москвы вызвало недовольство Минска, стороны обменялись резкими заявлениями. В ответ на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о России, "полыхающей от коронавируса", в правительстве РФ отметили, что ограничения на российско-белорусской границе вводятся "по причине непринятия органами госвласти Белоруссии рекомендованных ВОЗ адекватных мер по перекрытию госграницы в целях пресечения проникновения коронавируса".
В правительстве РФ уточнили, что ограничение не будет применяться в отношении сотрудников диппредставительств и консульских учреждений иностранных государств, международных организаций и их представительств, иных официальных представительств иностранных государств, расположенных на территории РФ, а также членов семей указанных лиц.
Кроме того, под запрет не подпадают водители автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажи воздушных, морских и речных судов, поездные и локомотивные бригады международного железнодорожного сообщения, члены официальных делегаций и лица, имеющих дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника.
Эта мера также не распространяется на лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, и лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.
МВД России и его территориальные органы с полуночи 18 марта временно приостановили прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в РФ в целях обучения и осуществления трудовой деятельности иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам.
В свою очередь МИД России с полуночи 18 марта приостановил прием документов, оформление и выдачу иностранным гражданам в диппредставительствах и консульских учреждениях РФ всех категорий виз, за исключением дипломатических, служебных, обыкновенных деловых виз лицам, указанным выше, а также обыкновенных частных виз иностранным гражданам и лицам без гражданства, следующим в Россию в связи со смертью близкого родственника. Кроме того, МИД временно не будет оформлять иностранцам электронные визы.
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