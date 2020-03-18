Месячная норма снега выпала за три дня в Тюмени

18.03.20 08:45

© РИА Новости. Нина Зотина

18 марта. Interfax-Russia.ru - Рекордное количество снега выпало за последние три дня в Тюмени, сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным ведомства, юго-западный циклон, переместившийся из районов Южного Урала, принес в Тюменскую область осадки в виде мокрого снега.

Так, в областном центре 15-17 марта выпало 14,6 мм осадков, что составляет месячную норму.

"Только 15 марта выпало рекордное количество - 11,4 мм. Предыдущий рекорд - 4,9 мм - отмечен в 2012 году", - подчеркивается в сообщении.