Предприятия Прикамья могут увеличить производство медицинских масок

18.03.20 08:47

© РИА Новости. Александр Кряжев

18 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Пермского края ведут переговоры с региональными предприятиями об увеличении производства медицинских масок и поставок их в аптеки, чтобы предотвратить образовавшийся дефицит в регионе.

"По обеспечению жителей края средствами индивидуальной защиты мы отрабатываем с рядом предприятий варианты пошива масок. Их производство будет увеличено. Одно из крупных промышленных предприятий начинает расширять производство полумасок с угольными фильтрами. Договорились, что они также увеличат выпуск респираторов с угольным фильтром, чтобы поставлять их в аптеки региона", - сказал министр промышленности, предпринимательства и торговли края Алексей Чибисов, чьи слова приводятся в сообщении на сайте администрации губернатора и правительства региона.

Кроме того, по его словам, крупные торговые сети в Прикамье имеют запас продуктов повышенного спроса на два месяца. Ведомство следит за ценами на продукты и призывает жителей края сообщать о повышении цен.

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что регион должен быть готов обеспечить безопасность населения во всех направлениях: начиная от коммунальных услуг, заканчивая доступностью продуктов питания и медикаментов.

Ранее сообщалось, что Пермское управление ФАС выявило острый дефицит медицинских масок в регионе, а также повышение оптовых и розничных цен на них.

В январе и феврале многие аптечные сети перестали закупать медицинские маски из-за значительного роста цен у крупных оптовых поставщиков. В связи с этим в марте на территории Пермского края образовался дефицит масок.

На территории региона официально подтверждены два случая заражения COVID-19. Оба заразившихся вернулись из стран Европы и в настоящее время проходят курс лечения, их состояние оценивается как удовлетворительное. На утро среды, по данным краевого Минздрава, под наблюдением в связи с коронавирусом в крае находятся 558 человек.