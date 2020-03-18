В Прикамье организуют еще 3,5 тыс. коек для жителей с подозрением на COVID-19

18.03.20 08:53

© РИА Новости. Алексей Даничев

18 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Пермского края заявили о готовности организовать дополнительные места для госпитализации тех жителей, которые взяты под медицинское наблюдение в связи с подозрением на заражение коронавирусом COVID-19, сообщается на сайте администрации губернатора и правительства региона.

Сейчас в регионе работают два обсерватора на 110 мест - в Перми и Очере. Там могут размещаться люди, приехавшие в Пермский край из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу.

Министр здравоохранения края Оксана Мелехова, чьи слова приводятся в сообщении, сказала, что в общей сложности может быть организовано почти 4,5 тыс. койко-мест.

"В соответствии с планом мероприятий, утвержденным оперштабом, сейчас пациентов могут принять 900 койко-мест 30 инфекционных отделений. Эти места обеспечены медпрепаратами, средствами индивидуальной защиты персонала. Дополнительно можно перепрофилировать еще 3,5 тыс. мест в стационарах. В случае необходимости мы можем привлечь 2,5 тыс. человек медперсонала, при этом понимаем, что большая нагрузка придется на первичное звено - осмотр жителей и забор проб", - отметила Мелехова.

Как сообщалось, на территории региона официально подтверждены два случая заражения COVID-19. Оба заразившихся вернулись из стран Европы и в настоящее время проходят курс лечения, их состояние оценивается как удовлетворительное. На утро среды, по данным краевого Минздрава, под наблюдением в связи с коронавирусом в крае находятся 558 человек.