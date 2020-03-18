Станции МЦД из-за коронавируса дезинфицируют трижды в день

18.03.20 09:00

© РИА Новости. Максим Блинов

18 марта. Interfax-Russia.ru - На всех станциях Московских центральных диаметров (МЦД) проводится влажная уборка и дезинфекция трижды в день, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента транспорта в среду.

"На всех станциях Московских центральных диаметров трижды в день проводится влажная уборка и дезинфекционные мероприятия. Такие меры приняты для профилактики коронавирусной инфекции", - отмечают в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании дезинфицируют турникеты, аппараты по продаже билетов, валидаторы и кассовые окна. "На платформах с помощью пульверизаторов моют скамейки, а также обрабатывают дезинфицирующими средствами стойки SOS", -добавили в департаменте.