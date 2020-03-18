Создать условия: власти РФ увеличат "единую субсидию" для ДФО более чем на 1 млрд рублей
  
Максимальный карантин: аэропорт Якутска временно приостанавливает вывоз собак и кошек
   
Антикризисный фонд: правительство готовит 300 млрд для борьбы с коронавирусом
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
18.03.20 09:03

Эрмитаж, Русский музей и "Царское село" закрываются до 10 апреля

© РИА Новости. Алексей Даничев
18 марта. Interfax-Russia.ru - Государственный Эрмитаж, Русский музей и Государственный музей-заповедник "Царское село" закрываются для посетителей со среды в связи с введенными Минкультуры РФ ограничениями на период борьбы с коронавирусом.

"С 18 марта закрыты для посетителей все экспозиции музея-заповедника "Царское Село". Парки - Екатерининский, Александровский и Баболовский - работают в обычном режиме и бесплатны для посещения", - сообщила во вторник пресс-служба "Царского села".

Пресс-служба Русского музея сообщила о приостановке работы до 10 апреля всех филиалов, включая входящие в его комплекс Михайловский, Строгановский, Мраморный дворцы, Михайловский замок и Домик Петра I.

Территория Михайловского и Летнего сада остаются открыты для посещения, однако Музей истории и археологии Летнего сада в Голубятне, Чайный домик и музейный магазин закрываются. Запланированные на этот период времени мероприятия отменяются, добавляют в музее.

Государственный Эрмитаж также сообщил, что временно приостанавливает прием посетителей.

Музеи приглашают присоединяться к ним онлайн.

Санкт-Петербургская филармония имени Шостаковича отменила концерты уже со вторника.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  18.03.20 11:00
Запланированные на апрель массовые забеги в Москве перенесли на лето и осень
.
  18.03.20 10:39
Похороны Лимонова будут закрытыми, согласно его последней воле
.
  18.03.20 09:57
Более 230 домов по реновации строят и проектируют в Москве
.
  18.03.20 09:00
Станции МЦД из-за коронавируса дезинфицируют трижды в день
.
  17.03.20 20:33
Эдуард Лимонов скончался в Москве на 78-м году жизни
.
  17.03.20 17:12
Власти Москвы не планируют вводить карантин в городе
.
  17.03.20 15:38
Больница в Коммунарке приняла 499 пациентов с подозрением на COVID-19
.
  17.03.20 15:12
Мишустин: в РФ ситуация с COVID-19 благополучнее, чем в других странах
.
  17.03.20 14:50
"Третьяковка" закрылась на карантин из-за коронавируса
.
  17.03.20 14:45
Мэрия Москвы недовольна некоторыми генподрядчиками программы реновации


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket