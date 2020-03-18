Эрмитаж, Русский музей и "Царское село" закрываются до 10 апреля

18.03.20 09:03

© РИА Новости. Алексей Даничев

18 марта. Interfax-Russia.ru - Государственный Эрмитаж, Русский музей и Государственный музей-заповедник "Царское село" закрываются для посетителей со среды в связи с введенными Минкультуры РФ ограничениями на период борьбы с коронавирусом.

"С 18 марта закрыты для посетителей все экспозиции музея-заповедника "Царское Село". Парки - Екатерининский, Александровский и Баболовский - работают в обычном режиме и бесплатны для посещения", - сообщила во вторник пресс-служба "Царского села".

Пресс-служба Русского музея сообщила о приостановке работы до 10 апреля всех филиалов, включая входящие в его комплекс Михайловский, Строгановский, Мраморный дворцы, Михайловский замок и Домик Петра I.

Территория Михайловского и Летнего сада остаются открыты для посещения, однако Музей истории и археологии Летнего сада в Голубятне, Чайный домик и музейный магазин закрываются. Запланированные на этот период времени мероприятия отменяются, добавляют в музее.

Государственный Эрмитаж также сообщил, что временно приостанавливает прием посетителей.

Музеи приглашают присоединяться к ним онлайн.

Санкт-Петербургская филармония имени Шостаковича отменила концерты уже со вторника.