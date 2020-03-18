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18.03.20 09:03
Эрмитаж, Русский музей и "Царское село" закрываются до 10 апреля
"С 18 марта закрыты для посетителей все экспозиции музея-заповедника "Царское Село". Парки - Екатерининский, Александровский и Баболовский - работают в обычном режиме и бесплатны для посещения", - сообщила во вторник пресс-служба "Царского села".
Пресс-служба Русского музея сообщила о приостановке работы до 10 апреля всех филиалов, включая входящие в его комплекс Михайловский, Строгановский, Мраморный дворцы, Михайловский замок и Домик Петра I.
Территория Михайловского и Летнего сада остаются открыты для посещения, однако Музей истории и археологии Летнего сада в Голубятне, Чайный домик и музейный магазин закрываются. Запланированные на этот период времени мероприятия отменяются, добавляют в музее.
Государственный Эрмитаж также сообщил, что временно приостанавливает прием посетителей.
Музеи приглашают присоединяться к ним онлайн.
Санкт-Петербургская филармония имени Шостаковича отменила концерты уже со вторника.
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