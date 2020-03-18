Замглавы администрации Барнаула, подозреваемый во взятках, арестован на 2 месяца

18.03.20 09:06

© РИА Новости. Евгений Одиноков

18 марта. Interfax-Russia.ru - Октябрьский райсуд в Барнауле (Алтайский край) удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Сергея Демина, арестованному по делу о взятке почти на 3 млн рублей, сообщили в среду агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре регионального УФСБ РФ.

"Октябрьский районный суд принял решение о заключении под стражу Демина сроком на два месяца", - сказали в пресс-центре.

Как сообщалось, 16 марта следователи возбудили уголовное дело в отношении Демина по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По предварительным данным, чиновник, в обязанности которого входят вопросы градостроительства и земельных отношений, в 2019 году, действуя по сговору с гендиректором АО СЗ "Барнаулкапстрой", получил от предпринимателя взятку в размере 2 млн 900 тыс. рублей. Деньги предназначались за общее покровительство и лояльное отношение к возглавляемому бизнесменом обществу со стороны администрации.

По данным осведомленного источника, арест и уголовное дело против Демина связан с аналогичным уголовным делом против гендиректора АО "Барнаулкапстрой" Александра Канакова, арестованного в конце февраля. По данным следствия, с июля по сентябрь 2019 года Канаков получил лично от директора одного из ООО около 3 млн рублей за дачу указаний подчиненным сотрудникам о беспрепятственной и надлежащей приемке выполненных работ по договору подряда и строительства. Деньги были перечислены предпринимателем на подконтрольный гендиректору банковский счет.