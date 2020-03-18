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18.03.20 09:10

Посевная в РФ может пройти в ускоренном режиме из-за аномального тепла

© РИА Новости. Виталий Аньков
18 марта. Interfax-Russia.ru - Минсельхоз РФ не исключает в этом году ускоренного проведения посевной кампании в связи с аномально теплой погодой.

"В связи с аномально теплой зимой и ранней весной не исключается ускоренный режим проведения посевной. Мы к этому готовы", - заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По его словам, посевная постепенно входит в активную фазу. В 17 регионах Южного, Северо-Кавказского, Центрального и Приволжского федеральных округов техника уже вышла в поля. "По оперативной информации, работы проходят штатно, проблем с обеспечением основными ресурсами у аграриев нет", - подчеркнул он.

Министр сообщил, что потребность в семенах "закрыта полностью". "Минеральных удобрений с начала года уже приобретено порядка 1,4 млн тонн, это на 366 тыс. тонн больше, чем на соответствующую дату прошлого года. Готовность техники на сегодня составляет 88%. По мере активизации посевной в стране она будет нарастать", - сказал он. Запасы топлива выше, чем на аналогичную дату прошлого года, цены на ГСМ стабильны, с начала года значительных колебаний не наблюдалось.

По словам Патрушева, к сегодняшнему дню яровые культуры посеяны на 700 тыс. га, подкормлено более 7 млн га озимых. "Посевная площадь в 2020 году увеличится на 790 тыс. га, до 80,3 млн га, включая 52 млн га яровых, - сказал министр. - По данным регионов, 94,5% посевов озимых находится в хорошем и удовлетворительном состоянии, это выше уровня 2019 года и средних многолетних значений".

Вместе с тем он отметил, что окончательные выводы о состоянии озимых будут сделаны после полного схода снега.

Как сообщалось, по прогнозу Минсельхоза, сбор зерна в РФ в этом году может составить 125,3 млн тонн против 121,2 млн тонн в 2019 году.

В середине декабря прошлого года Минсельхоз направил в регионы весь объем запланированных на 2020 год бюджетных ассигнований - 103,9 млрд руб. В настоящий момент темп доведения средств до сельхозтоваропроизводителей в полтора раза выше, чем годом ранее, и он будет нарастать по мере включения субъектов в весенние полевые работы.

Основным финансовым инструментом посевной Патрушев назвал льготное кредитование. По его словам, благодаря доступности кредитных ресурсов аграрии заранее закупили все необходимые материально-технические ресурсы. В 2020 году на поддержку этого направления предусмотрено 90,9 млрд рублей субсидий, что на 24,73 млрд рублей больше, чем в прошлом году.

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