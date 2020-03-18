Авиакомпания "Якутия" с 1 апреля начнет полеты из Владивостока в Магадан

18.03.20 09:15

© РИА Новости. Виталий Аньков

18 марта. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Якутия" (контролируется республиканскими властями) 1 апреля открывает новый рейс Владивосток-Магадан-Владивосток, говорится в сообщении перевозчика.

Полеты будут выполняться дважды в неделю - по средам и субботам. Ориентировочное время в пути составит 3 часа 10 минут.

Рейсы будут осуществляться на воздушных судах Boeing-737-700 и Sukhoi Superjet 100.

На рейсах доступны субсидированные авиабилеты для льготных категорий граждан.

Согласно расписанию аэропорта Владивостока, в настоящее время полеты из Владивостока в Магадан выполняет авиакомпания S7 на Airbus 320 neo.

Авиакомпания "Якутия" базируется в аэропорту Якутска. Парк состоит из 20 лайнеров, в том числе Bombardier Q-300, Sukhoi RRJ, Boeing-737-700 и Boeing-737-800.