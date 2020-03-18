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18.03.20 09:23

Косачев призвал обнулить все санкции в мире из-за коронавируса

© РИА Новости. Виталий Белоусов
18 марта. Interfax-Russia.ru - Угроза мирового экономического кризиса из-за коронавируса и падения нефтяных цен диктует необходимость отмены всех санкций, кроме объявленных ООН, заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Назрела необходимость глобальной договоренности о единовременной и тотальной отмене любых экономических санкций, кроме введённых Советом Безопасности ООН. Такая договоренность могла бы быть инициирована государствами БРИКС, подержана странами "двадцатки" и затем сертифицирована тем же Советом Безопасности", - написал Косачев на своей странице в "Фейсбуке".

По его словам, коронавирус, падение спроса на энергоносители и колебания валютных курсов, помимо очевидных сиюминутных угроз благополучию и безопасности людей, провоцируют долгоиграющие риски вхождения человечества в затяжную мировую рецессию.

"И если просто наблюдать за происходящим, равно как и если просто пытаться извлекать из ситуации выгоды только для себя, любимых, грядёт масштабный экономический кризис, который не пощадит ни одну страну", - отметил сенатор.

Как считает Косачев, среди обсуждаемых мер противодействия - от выработки вакцин до новых договорённостей по нефти - из виду упускается важнейший фактор - "искусственные препятствия экономическому развитию конкурентов, маскируемые под инструменты политического возмездия за неподобающее поведение".

"Я имею ввиду односторонние экономические санкции, примеряемые в обход Совета Безопасности ООН и вопреки правилам ВТО. Уже звучат отдельные призывы пересмотреть санкционную политику США в отношении Ирана (вчерашнее обращение Тегерана к генсеку ООН) и санкционную политику Евросоюза в отношении России (опять же вчерашняя инициатива германских парламентариев)", - отметил сенатор.

Однако, по его мнению, этого недостаточно.

"Нынешний кризис даёт уникальный шанс разорвать порочный замкнутый круг, когда санкции вводятся в надежде на их политическую результативность (оппонент дрогнет и исправится), затем не происходит ничего, кроме взаимных экономических потерь, но затем из соображений политического престижа ("мы же не можем уступить первыми") санкции становятся чуть ли не вечными (а может, и становятся, возможности проверить пока не было)", - считает Косачев.

В краткосрочной перспективе, по его словам, это наиболее оперативный и эффективный ответ на вызовы, связанные с пандемией и сопутствующими потрясениями, а в долгосрочной - ответственный и адекватный вклад мировых лидеров в достижение Целей устойчивого развития, продекларированных ООН.

"Но главное - сейчас всё это можно сделать, не вдаваясь в предистории, не оглядываясь на политику и без потери лица для всех, кто увлёкся санкциями. По оценкам специалистов, на сегодняшний день только 30% мировой экономики находятся в зеленой зоне, а 70% - либо в санкционной зоне, либо в зоне непредсказуемости и угрозы санкционных рисков. Представляете, какой может высвободиться потенциал?" - отметил Косачев.

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