Школы в РФ уйдут на трехнедельные каникулы с 23 марта до 12 апреля

18.03.20 09:34

© РИА Новости. Алексей Владыкин

18 марта. Interfax-Russia.ru - Российские школы будут отправлены на каникулы с 23 марта до 12 апреля, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования в среду.

По словам Кравцова, операторы связи готовы предоставить бесплатный доступ к образовательным ресурсам для дистанционного обучения детей. Также, по его словам, крупнейшие издательства образовательной литературы открыли бесплатный онлайн-доступ к своим учебникам.

Тем не менее, во время каникул, по словам Кравцова, школы не будут закрыты полностью - в частности, с ограничениями будут работать начальные классы.

"При этом школы работают, и особенно актуально это для тех школьников, которые учатся в начальных классах. Если по каким-то причинам родители не смогут оставить детей дома, с учетом всех требований Роспотребнадзора школьников можно будет привести в школу", - добавил Кравцов.

В понедельник о трехнедельных каникулах для школ Москвы и Подмосковья объявили столичный градоначальник Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Кроме того, в московском регионе будут закрыты для посещения учреждения дополнительного образования, спортивные школы и секции.

Детские сады, как отмечалось, будут работать в обычном режиме. При этом родителям дошкольников рекомендовано оставлять детей дома, если есть такая возможность.

Накануне также стало известно, что в Татарстане, Брянской области, в Сочи власти приняли решение о начале каникул в школах с 21 марта. За парту ученики вернутся после 12 апреля.