Рособрнадзор: досрочный ЕГЭ переносится на июнь

18.03.20 09:39

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

18 марта. Interfax-Russia.ru - Досрочный период ЕГЭ, который должен был начаться 20 марта, переносится с весны на дополнительные дни сдачи в конце июня, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Чтобы успокоить всех участников, которые предполагались в досрочный период, их было 32 тыс. заявлено, они переносятся на основной этап в июне месяце. Есть резервные дни, предусмотренные порядком проведения экзамена, где как раз выпускники прошлых лет и в прошлые годы имели право сдавать. Сейчас эта группа заявившихся на дополнительный период переносится туда", - сказал Музаев на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования в среду.

Он добавил, что если кому-то из участников по уважительным причинам нужно сдать экзамен раньше конца июня, они смогут сдать экзамены в основной период.

Музаев пояснил, что совместный приказ Минпросвещения и Рособрнадзора об изменениях в расписании ЕГЭ уже подписан и направлен в Минюст, в ближайшее время он будет опубликован и вступит в силу.

Решение о переносе досрочного этапа ЕГЭ было принято в понедельник на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России.

Досрочный этап ЕГЭ проводится для тех граждан, которые по уважительным причинам не могут сдать экзамен в основной период, который приходится на июнь. В основном, это выпускники школ прошлых лет.