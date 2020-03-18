Свердловские власти для профилактики COVID-19 запретили массовые мероприятия

18.03.20 09:44

© РИА Новости. Григорий Сысоев

18 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении на территории региона режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб области.

"До 12 апреля введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более 50 человек", - говорится в сообщении.

Свердловчанам, прибывшим из неблагополучных по коронавирусу стран, проживающим с ними необходимо обеспечить самоизоляцию, сообщить о себе властям, незамедлительно обращаться к медикам при появлении симптомов.

"Минздраву поручено создать условия для оформления больничных гражданам, прибывшим из территорий риска, без посещения медучреждений", - отмечается в сообщении.

Также будет проводиться дополнительная дезинфекция мест массового пребывания людей, в том числе жилых домов и общественного транспорта.

Особое внимание уделят пожилым жителям Свердловской области - медицинскую помощь им будут оказывать в приоритетном порядке.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области зарегистрирован один случай заражения коронавирусом. Заболела девушка, прилетевшая из Италии.

По данным на 17 марта, в регионе под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находилось чуть больше 1,8 тыс. человек.