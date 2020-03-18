Приамурье на фоне ситуации с COVID-19 закупает аппараты ИВЛ

18.03.20 09:47

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

18 марта. Interfax-Russia.ru - Амурская область дополнительно закупает аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в рамках превентивных мер на фоне пандемии коронавируса, сообщила министр здравоохранения Евгения Жарновникова журналистам в среду.

"Каждая медицинская организация оснащена аппаратом, но тем не менее, в рамках подготовки к возможному неблагоприятному развитию событий мы дополнительно закупаем аппараты ИВЛ, в том числе и те, которые можно использовать при транспортировке пациентов. Из резервного фонда правительство закупает два аппарата, четыре - из федерального бюджета. В наличие 336 аппаратов ИВЛ", - отметила министр.

По ее словам, отдельно для своих работников аппараты ИВЛ закупает компания "Газпром переработка Благовещенск".

Глава Роспотребнадзора области Ольга Курганова отметила, что с конца января (за время режима повышенной готовности из-за коронавируса) досмотрено 2327 рейсов, прибывших из-за границы (более 31,4 тыс. человек), в том числе 2298 - из Китая (свыше 24,2 тыс. граждан).

"За весь период усиленного санитарно-карантинного досмотра выявлено 23 гражданина с признаками ОРВИ, прибыли они из Китая, Вьетнама, Таиланда, Южной Кореи и один из Японии. Все эти случаи были в оперативном порядке лабораторно исследованы, в том числе и на новую коронавирусную инфекцию. Исследования на коронавирусную инфекцию проводятся у нас в области", - сообщила Курганова.

На первоначальном этапе пробы для анализа отправлялись в институт биотехнологий "Вектор", было отправлено 187 проб. Уже около месяца Приамурье проводит исследования на базе собственных лабораторий, всего на коронавирус обследованы 804 человека.