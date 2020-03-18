Екатеринбурженку с COVID-19 госпитализировали спустя 4 дня после возвращения

18.03.20 09:55

© РИА Новости. Игорь Зарембо

18 марта. Interfax-Russia.ru - Жительница Екатеринбурга, заразившаяся коронавирусом, была госпитализирована в 16 марта, сообщает Минздрав Свердловской области в среду.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Урал" в оперативном штабе региона, пациентка вернулась на Урал из круиза по Средиземному морю в четверг, 12 марта.

На настоящий момент пациентка находится в отдельном изолированном боксе больницы N40, ее состояние удовлетворительное.

В оперативном штабе отметили, что в больницу обратилась также мать заразившейся екатеринбурженки. У нее признаков коронавируса не обнаружено.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора устанавливают личности людей, с которым контактировала инфицированная женщина.

Как сообщалось, во вторник был зарегистрирован первый в Свердловской области случай коронавируса - у девушки, прилетевшей из Италии.