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18.03.20 09:57
Более 230 домов по реновации строят и проектируют в Москве
"Программа реновации находится в активной реализации. Сейчас в городе проектируется 75 домов площадью 1,4 млн кв. метров и еще 159 площадью 2,3 млн "квадратов" строится", - цитирует пресс-служба руководителя департамента Андрея Валуя.
По его словам, в Москве подобраны стартовые площадки, на которых можно построить 6,8 млн кв. м жилья. При этом работа по поиску новых стартовых площадок продолжается.
На сегодняшний день под заселение по программе передано уже 49 новостроек.
Программа реновации жилищного фонда утверждена 1 августа 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включено 5174 дома. В адресный перечень входит 431 стартовая площадка с объемом строительства более 6,7 млн кв. м жилья.
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