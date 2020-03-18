Более 230 домов по реновации строят и проектируют в Москве

18.03.20 09:57

© РИА Новости. Илья Питалев

18 марта. Interfax-Russia.ru - По программе реновации в столице проектируется и строится 234 дома общей площадью 3,7 млн кв. м, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

"Программа реновации находится в активной реализации. Сейчас в городе проектируется 75 домов площадью 1,4 млн кв. метров и еще 159 площадью 2,3 млн "квадратов" строится", - цитирует пресс-служба руководителя департамента Андрея Валуя.

По его словам, в Москве подобраны стартовые площадки, на которых можно построить 6,8 млн кв. м жилья. При этом работа по поиску новых стартовых площадок продолжается.

На сегодняшний день под заселение по программе передано уже 49 новостроек.

Программа реновации жилищного фонда утверждена 1 августа 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включено 5174 дома. В адресный перечень входит 431 стартовая площадка с объемом строительства более 6,7 млн кв. м жилья.