В Крыму открыли мемориальную доску Герою России Константину Сомову

18.03.20 10:04

© РИА Новости. Константин Михальчевский

18 марта. Interfax-Russia.ru - Церемония открытия мемориальной доски Герою России капитану 1 ранга Константину Сомову прошла в школе №7 посёлка городского типа Новоозерное в Крыму, сообщил в среду Черноморский флот (ЧФ).

"Офицер погиб 1 июля 2019 года при ликвидации пожара на автономной глубоководной станции АГС-31 во время проведения батиметрических работ в Баренцевом море. В ходе борьбы за живучесть 14 членов экипажа, в том числе и капитан 1 ранга Константин Сомов, ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания, тем самым спасли своих товарищей и предотвратили аварию ядерной энергоустановки аппарата", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

"В соответствии с указом президента РФ от 4 июля 2019 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, капитану 1 ранга Константину Сомову было присвоено звание Герой Российской Федерации (посмертно)", - говорится в пресс-релизе.

2 июля прошлого года Минобороны РФ сообщило, что 14 моряков-подводников погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

Инцидент произошел 1 июля в российских территориальных водах Баренцева моря на аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России.

4 июля министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что глубоководный аппарат был с ядерной энергоустановкой, она не пострадала. "Установлена основная причина происшествия - это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение", - заявил Шойгу во время доклада Путину по возвращении из Североморска.

По данным штаба ЧФ, Сомов - выпускник школы 1987 года, поступил в высшее военно-морское училище, по окончании которого проходил службу в различных частях Военно-Морского Флота, а затем в подразделении, осуществляющем испытания и эксплуатацию глубоководных технических средств.

"За мужество и героизм, проявленные в годы службы, Константин Сомов был награжден тремя орденами Мужества, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени и другими наградами", - сказано в пресс-релизе.

Мемориальная доска открыта в преддверии Дня моряка-подводника, который будет отмечаться 19 марта.