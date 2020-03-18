Лебеди вернулись после зимовки на озера Тюменской области

18.03.20 10:08

© РИА Новости. Владимир Вяткин

18 марта. Interfax-Russia.ru - На озера, расположенные в южных районах Тюменской области, начали возвращаться после зимовки лебеди.

"Первые лебеди на озерах были замечены 10 марта", - сказал агентству "Интерфакс-Урал" в среду руководитель Армизонского районного отдела областного госохотдепартамента Алексей Сироткин.

Он также добавил, что в этом году из-за теплого марта лебеди вернулись раньше срока.

"Озера, конечно, подо льдом, но на полях снег активно тает, туда и летают лебеди на прокорм", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, "пообедать" птицы смогут на подкормочных площадках для диких животных.

Ранее сообщалось, что в минувшие годы лебеди возвращались на озера региона во второй половине марта.

Первая половина марта в Тюменской области в этом году была аномально теплой. Так, 12 марта в областном центре, когда воздух прогрелся почти до 11 градусов тепла, был установлен температурный рекорд.