Более 300 человек находятся в больнице Петербурга с подозрением на COVID-19

18.03.20 10:09

© РИА Новости. Александр Гальперин

18 марта. Interfax-Russia.ru - Более 300 человек находятся в Боткинской больнице с подозрением на коронавирус Covid-19, все они в удовлетворительном состоянии, сообщили в оперативном штабе в среду.

"Всего в стационаре больницы им. Боткина 303 пациента. За прошедшие сутки с признаками ОРВИ выписано 26 человек, госпитализировано 78. Состояние у всех удовлетворительное, тяжелых форм течения заболевания нет", - уточнили в штабе.

Подчеркивается, что новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции нет. В больнице находятся семь петербуржцев с подтвержденным Covid-19 и один житель Ленинградской области.