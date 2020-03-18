Удмуртия начала собственное производство медицинских масок

18.03.20 10:15

© РИА Новости. Александр Кряжев

18 марта. Interfax-Russia.ru - Удмуртская компания "Локомотив" намерена ежедневно выпускать по 120 тыс. медицинских масок, заняв до 10% российского рынка, сообщил министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев.

"У нас в республике оперативно организовано производство масок медицинских компанией ООО "Локомотив". Ежедневный объем производства 120 тыс. штук, это порядка 8-10% ежедневного производства в Российской Федерации", - сказал Лашкарев на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством премьер-министра Удмуртии Ярослава Семенова в среду.

Он добавил, что в течение нескольких дней маски будут направлены в республиканское ГУП "Аптеки Удмуртии", через которые они будут также распространяться в медицинские и социальные организации.

"Помимо масок компанией производятся костюмы одноразовые, совместно с Минздравом сформируем его полную комплектность - там необходимы очки, бахилы высокие и так далее. Тоже фактически будем готовы на этой неделе иметь техническую возможность к поставке", - отметил Виктор Лашкарев.

Он сообщил также, что в Удмуртии нет производства дезинфицирующих растворов, но в республике планируют его организовать. По его словам, на текущей неделе совместно с компанией "Удмуртспиртпром" будет разработана их рецептура.

Накануне глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал, что на фоне повышенного спроса в республике наблюдается дефицит медицинских масок, но решение этого вопроса уже есть.

В настоящее время в Удмуртии отсутствуют случаи заражения коронавирусом. Всего под наблюдением находилось 269 человек, в том числе 34 ребенка. На сегодняшний день под наблюдением находятся 105 человек, в том числе 7 детей.

ООО "Локомотив" работает с 2010 года. Учреждено при участии Всероссийского общества инвалидов.