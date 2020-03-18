Еще у троих жителей Красноярска подозревают коронавирус

18.03.20 10:33

© РИА Новости. Илья Питалев

18 марта. Interfax-Russia.ru - Трое красноярцев находятся под наблюдением медиков в связи с подозрением на коронавирус Covid-19,сообщил журналистам в среду губернатор Красноярского края Александр Усс.

"У нас на сегодняшний день выявлен один случай заболевания красноярца (заражение коронавирусом - ИФ) ещё трое находятся под подозрением с высокой вероятностью, что это подтвердится", - сказал Усс.

Ранее со ссылкой на Минздрав региона сообщалось, что во вторник в Красноярске был официально зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции у жителя краевого центра, он посещал Австрию. Его госпитализировали утром в понедельник. Диагноз был подтвержден в новосибирском исследовательском центре "Вектор".

Также во вторник правительство Красноярского края приняло постановление о введении на территории региона режима повышенной готовности в связи с коронавирусом, организациям рекомендовано отменить все массовые мероприятия, работодателям - обеспечить особый контроль состояния здоровья сотрудников на рабочих местах.