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18.03.20 10:39

Похороны Лимонова будут закрытыми, согласно его последней воле

© РИА Новости. Владимир Трефилов
18 марта. Interfax-Russia.ru - Похороны писателя и политика Эдуарда Лимонова будут закрытыми, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Другой России".

"Никакой информации о похоронах дать не можем. Желанием Лимонова было не сообщать эту информацию", - сказали в пресс-службе в среду.

Причиной смерти политика стало онкологическое заболевание, говорится в сообщении.

Исполком незарегистрированной партии "Другая Россия", которую возглавлял Лимонов, выпустил официальное заявление, в котором подчеркнул, что они будут продолжать дело своего основателя.

"Нам нужно продолжить дело Лимонова, партийная работа не должна останавливаться, запланированные акции не должны отменяться. Партия в ближайшее время объявит о своих дальнейших планах. Помните: наш Бог - Россия, Партия - наша Церковь, наш Пророк - Эдуард Лимонов", - говорится в заявлении.

Лимонов умер 17 марта в Москве на 78-м году жизни. Как сообщил агентству глава петербуржского отделения "Другой России" Андрей Дмитриев, Лимонов скончался в больнице в Москве.

Эдуард Лимонов (Савенко) родился 22 февраля 1943 г. в Дзержинске Горьковской области.

В 1974 году эмигрировал из СССР в США и был лишен гражданства.

В 1975-1976 годах работал корректором в газете "Новое русское слово" (Нью-Йорк). В русской эмигрантской прессе писал обличительные статьи против капитализма и буржуазного образа жизни. В 1976 московская газета "Неделя" перепечатала из "Нового русского слова" опубликованную в сентябре 1974 года статью Лимонова "Разочарование". В связи с публикацией этой статьи в СССР последовало увольнение из "Нового русского слова". Это была первая (и единственная до 1989 года) публикация Лимонова в СССР.

Во Франции с 1980 года сблизился с руководителями Французской коммунистической партии. Писал для журнала "Революсьон" - печатного органа ФКП.

В 1987 году получил гражданство Франции.

Известность ему как писателю принесла изданная в 1980 году именно во Франции книга "Это я, Эдичка". Всего он написал несколько десятков книг.

В начале 1990-х восстановил советское гражданство и возвратился в Россию, где начал активную политическую деятельность. Основатель и первый редактор газеты "Лимонка".

Бывший председатель запрещённой в России Национал-большевистской партии. Автор популярных оппозиционных проектов 2000-х годов: "Другая Россия", Марш несогласных, Национальная Ассамблея. Организатор и постоянный участник "Стратегии-31" - гражданских акций протеста на Триумфальной площади Москвы в защиту 31 статьи Конституции РФ.

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