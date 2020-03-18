Эуспенрт: в мире циркулирует несколько разновидностей коронавируса COVID-19

18.03.20 10:46

© РИА Новости. Максим Богодвид

18 марта. Interfax-Russia.ru - В настоящее время в мире циркулирует несколько разновидностей коронавируса COVID-19, сообщил завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов журналистам в среду.

"Сейчас мы знаем, что сейчас циркулирует несколько его разновидностей", - сказал он, сославшись на данные китайских ученых.

Нетесов отметил, что в Китае и Республике Корее благодаря принятым в этих странах мерам удалось добиться снижения заболеваемости. "В Китае практически выздоровели все, кто заболел в феврале", - сказал он.

В частности, по его словам, в Италию попала разновидность коронавируса, распространяющегося быстрее.

"Если будет разработана вакцина, она будет годиться и для одного (быстрого - ИФ), и для другого (медленно распространяющегося - ИФ) варианта. На лечение и вакцинацию это никак не повлияет", - сказал Нетесов.

Что касается других стран, в частности европейских, то там распространение инфекции продолжается, ситуация "далека от завершения".

При этом ученый отметил, что разработка вакцин сдерживается тем, что до настоящего времени нет модельного животного, на котором можно ее испытать: не подобрано ни одного животного, у которого заболевание протекало бы так же, как у человека.

Что касается тест-систем, сказал Нетесов, то только в ГНЦ "Вектор" (единственном в РФ производителе в настоящее время диагностикумов для коронавируса) уже выпущено около 1 млн тест-систем, за их разработку берутся и коммерческие компании.

"Но этого (выпущенных в РФ тест-систем - ИФ) все равно может не хватить", - отметил ученый.

Зампредседателя Сибирского отделения РАН Михаил Воевода сообщил журналистам, что по просьбе китайских коллег сибирские ученые представили свои разработки - от новых типов защитных масок до тест-систем нового поколения, неклассических вакцин и т.д. Сотрудничество в этой сфере продолжается.