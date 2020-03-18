Режим повышенной готовности ввели в НАО из-за коронавируса

18.03.20 10:50

© РИА Новости. Александр Гальперин

18 марта. Interfax-Russia.ru - Режим повышенной готовности ввели в Ненецком автономном округе (НАО) из-за угрозы завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба региональной администрации.

Соответствующее постановление подписал губернатор НАО Александр Цыбульский. Все ограничения, которые прописаны в документе, действуют на территории региона с 17 марта.

"В частности, постановлением вводится запрет на проведение на территории округа спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. Особые меры прописаны в отношении граждан, которые посещали страны с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Гражданам, вернувшимся из стран с неблагополучной ситуацией с распространением инфекции, необходимо самоизолироваться на дому на 14 дней (не ходить на работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).

Кроме того, проживающим и временно находящимся на территории НАО рекомендовано воздержаться от поездок за пределы РФ, а также от посещения массовых мероприятий.

"Работодателям, осуществляющим деятельность на территории НАО, рекомендовано обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой в установленном порядке и оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому", - отмечается в релизе.

Губернатор также поручил департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, которые посещали территории, где зарегистрированы случаи COVID-19, и пациентам старше 60 лет с привлечением дополнительного медперсонала.

Департаменту образования, культуры и спорта рекомендовано ввести свободное посещение в подведомственных физкультурно-спортивных организациях, учреждениях дополнительного образования и культуры. Ведомству прописано также исключить участие спортсменов, творческих коллективов в мероприятиях за пределами округа.

Как сообщалось, 17 марта в граничащей с НАО Архангельской области был выявлен первый случай заражения COVID-19 у женщины, вернувшийся из Италии.