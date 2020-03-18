VI Якутский международный кинофестиваль отменили из-за коронавируса

18.03.20 10:51

© РИА Новости. Алексей Даничев

18 марта. Interfax-Russia.ru - VI Якутский международный кинофестиваль отменен в связи с объявленной пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба министерства культуры и духовного развития Якутии.

Оценка членами жюри всех фильмов, которые вошли в программу кинофестиваля, будет проходить дистанционно. В течение двух недель результаты будут опубликованы на официальном сайте кинофестиваля.

"К сожалению, провести кинопоказы без зрителей мы не можем. Да, мы много ожидали от этого кинофестиваля, хотели, чтобы было не менее 10 тысяч зрителей, чтобы фильмы, и игровые, и документальные, получили заслуженную оценку. Но, к сожалению, в связи с распространением коронавируса в мире, и в нашей стране, мы отменили все мероприятия в учреждениях культуры", - приводятся в сообщении слова министра культуры и духовного развития Юрия Куприянова.

По его словам, жюри в течение двух недель дистанционно отберет победителей, которым будут направлены награды. Фильмы победителей будут показаны в кинотеатрах Якутии.

VI Якутский международный кинофестиваль должен был пройти с 18 по 22 марта. Для участия в основном конкурсе и конкурсе документального кино поступило свыше 900 заявок из 40 стран.

Ранее сообщалось, что 17 марта в Якутии был введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. До 10 апреля запрещены все спортивные и культурные мероприятия с участием свыше 50 человек. Студенты якутских университетов СВФУ, ЯГСХА, АГИКИ и ЧИФКиС перешли на дистанционное обучение.

Также на "удаленку" перешли все школьники и учащиеся ссузов.