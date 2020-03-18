Вологодские школьники из-за коронавируса ушли на досрочные каникулы

18.03.20 10:54

© РИА Новости. Павел Лисицын

18 марта. Interfax-Russia.ru - В Вологодской области со среды всех школьников отправили на вынужденные каникулы из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает пресс-служба главы региона.

Такое решение было принято на заседании оперативного штаба в правительстве Вологодской области.

"Считаю необходимым с 18 марта по 1 апреля отправить на школьные каникулы учеников всех образовательных школ Вологодской области. Учреждениям среднеспециального образования - ввести дистанционное обучение. Это касается колледжей и техникумов, а также высших учебных заведений области. Кроме того, до 1 апреля необходимо приостановить деятельность учреждений дополнительного образования", - цитирует пресс-служба губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова.

В этот период в образовательных учреждениях проведут дезинфекцию всех помещений. Областные власти рекомендовали работодателям проявить лояльное отношение к сотрудникам предприятий и организаций, чьи дети нуждаются в дополнительном уходе.

Кроме того, в регионе запретили проведение массовых мероприятий с количеством участников более 50 человек, а также любых культурно-массовых и спортивных мероприятий. Под запрет также попали командировки госслужащих в другие регионы страны, проведение календарных спортивных, театрально-концертных мероприятий, гастроли творческих коллективов, групповые экскурсии в музеях, работа библиотек.

До отдельного распоряжения губернатор Кувшинников приостановил проведение градостроительных советов на территориях и подготовку к проведению Государственного совета Вологодской области.

Жителям региона, недавно прибывшим из любой зарубежной страны, рекомендуют оставаться дома в течение 14 дней на самоизоляции. Сообщается, что при этом нет необходимости посещать поликлиники или другие медицинские учреждения: нужно позвонить на специальную "горячую линию", после чего специалист придет на дом и оформит больничный.

Ранее сообщалось, что со вторника в Вологодской области на месяц ввели режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции.