Кунсткамера и петербургские музеи городского подчинения пока продолжают работать

18.03.20 10:57

© РИА Новости. Алексей Даничев

18 марта. Interfax-Russia.ru - Кунсткамера остается единственным крупным музеем, который по-прежнему открыт для посетителей в Петербурге.

"Кунсткамера находится в ведомстве не министерства культуры, а министерства науки. Поэтому музей пока открыт. Однако мы ждем распоряжения. Вероятно, что нас тоже закроют для посетителей", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-служба музея в среду.

Петербургские музеи, которые находятся в ведомстве комитета по культуре, в настоящее время также открыты.

"Сегодня мы ожидаем поручение от губернатора. Оперативный штаб заседал вчера до позднего вечера, сегодня будет принято решение. Но в настоящее время музеи открыты", - отметили в пресс-служба ведомства.

17 марта в Петербурге для посетителей закрылись все федеральные музеи в связи с введенными Минкультуры РФ ограничениями на период борьбы с коронавирусом.