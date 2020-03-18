Создать условия: власти РФ увеличат "единую субсидию" для ДФО более чем на 1 млрд рублей
  
Антикризисный фонд: правительство готовит 300 млрд для борьбы с коронавирусом
   
Максимальный карантин: аэропорт Якутска временно приостанавливает вывоз собак и кошек
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
18.03.20 11:00

Запланированные на апрель массовые забеги в Москве перенесли на лето и осень

© РИА Новости. Илья Питалев
18 марта. Interfax-Russia.ru - Организатор массовых забегов "Беговое сообщество" объявило о переносе первых стартов сезона в связи с угрозой распространения коронавируса.

"В связи с указом Мэра Москвы Сергея Собянина о запрете проведения на территории города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий до 10 апреля 2020 года, а также с угрозой распространения коронавируса (COVID-19), команда "Бегового сообщества" перенесла первые массовые старты сезона", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Бегового сообщества".

Речь идет о стартах, которые должны были пройти в следующем месяце: "Апрель", "Быстрый пес" и "Лисья гора". Эти забеги в итоге пройдут 28 июня, 3 и 4 октября соответственно.

По словам директора "Бегового сообщества" Дмитрия Тарасова, на забеге "Апрель" - первом в сезоне - планировалось участие 4500 человек.

"Еще на прошлой неделе мы планировали провести забег "Апрель" на 4500 участников и разрабатывали специальные меры: закупали одноразовые перчатки, заказывали дезинфекторы, продумывали особый порядок старта и финиша, чтобы участники не толпились в кластерах. Руководствуясь безопасностью участников, зрителей, волонтёров и сотрудников, мы приняли непростое решение перенести все апрельские забеги - не только те, которые попадают под последний указ", - сказал Тарасов.

В пресс-службе организаторов забегов отметили, что все участники, которые зарегистрировались на эти старты, будут автоматически перерегистрированы на новые даты. Те бегуны, у которых не будет возможности принять участие в мероприятиях в новые даты, смогут оформить возврат средств.

Ранее в "Беговом сообществе" "Интерфаксу" заявили об отсутствии планов отменять Московский марафон и Московский полумарафон, которые должны пройти в мае и сентябре соответственно.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  18.03.20 10:39
Похороны Лимонова будут закрытыми, согласно его последней воле
.
  18.03.20 09:57
Более 230 домов по реновации строят и проектируют в Москве
.
  18.03.20 09:00
Станции МЦД из-за коронавируса дезинфицируют трижды в день
.
  17.03.20 20:33
Эдуард Лимонов скончался в Москве на 78-м году жизни
.
  17.03.20 17:12
Власти Москвы не планируют вводить карантин в городе
.
  17.03.20 15:38
Больница в Коммунарке приняла 499 пациентов с подозрением на COVID-19
.
  17.03.20 15:12
Мишустин: в РФ ситуация с COVID-19 благополучнее, чем в других странах
.
  17.03.20 14:50
"Третьяковка" закрылась на карантин из-за коронавируса
.
  17.03.20 14:45
Мэрия Москвы недовольна некоторыми генподрядчиками программы реновации
.
  17.03.20 13:15
Суд отказался снять экс-полковника Захарченко с учета как склонного к побегу


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket