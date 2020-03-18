Амурский и крымский города-побратимы провели телемост

18.03.20 11:12

Фото с сайта администрации г. Белогорск Амурской области

18 марта. Interfax-Russia.ru - Телемост, посвященный событиям "Крымской весны" провели жители двух Белогорсков - одноименных городов-побратимов в Крыму и в Амурской области.

"Это уже пятый телемост, который объединил наши города через расстояния. Юнармейцы и школьники двух городов рассказали о своих планах на летние каникулы, а также о предстоящей подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Во время телемоста его участники провели брейн-ринг", - говорится в сообщении мэрии амурского Белогорска.

Два Белогорска, которые возглавляют мэры-тезки - Станислав Мелюков в Приамурье и Станислав Крыжановский в Крыму, стали побратимами в июне 2017 года. Это десятый случай побратимских отношений одноименных городов в мировой истории и первый, когда соглашение о побратимстве достигнуто на территории одного государства.

"Несмотря на шестичасовую разницу во времени и расстояние свыше 8 тыс. км между двумя Белогорсками, я очень рад что у нас одни взгляды на то, как должны развиваться наши города. Мы находимся далеко друг от друга, но могу с улыбкой сказать, что два Белогорска сегодня обняли Россию. Очень рад, что шесть лет назад наш Белогорск стал частью великой страны", - приводятся в сообщении слова Крыжановского.

Амурский Белогорск, который является вторым по численности населения городом Приамурья, имеет также побратимские отношения с китайскими Сыпин и Суйхуа, с южнокорейским городом Ансонг.