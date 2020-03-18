Эксперт СФУ: лучшей защитой от коронавируса является иммунитет

18.03.20 11:16

© РИА Новости. Алексей Даничев

18 марта. Interfax-Russia.ru - Доцент кафедры биофизики Сибирского федерального университета (СФУ) Антонина Сарангова рассказала, как именно происходит заражение человека коронавирусом.

"У коронавирусов есть булавовидные выступы, которые имеют некоторое биохимическое родство с поверхностью наших клеток, поэтому человеческая клетка пропускает его внутрь, и дальше этот "волк в овечьей шкуре" начинает раздеваться: оболочка раскрывается, геном вируса выходит и подчиняет себе геном наших клеток. И вот уже клетки человеческого организма начинают работать как копировальные аппараты, производящие множество фрагментов, из которых собирается вирус", - сообщила специалист, чьи слова цитирует пресс-служба СФУ.

При этом она отметила, что полностью оградить себя от коронавирусов практически невозможно.

"Они буквально падают на нас из воздуха. Упав, оседают на всех поверхностях - столах, планшетах, экранах телефонов, дверных ручках, оставленной пище. Но они сами существовать не могут и ждут попадания в живую клетку. Самая совершенная система защиты от них - это человеческий иммунитет, ведь человек очень давно сосуществует с вирусами бок о бок. Но, конечно, следует принимать все меры предосторожностей в периоды эпидемий, подобных нынешней", - сказала Сарангова.

В целом, как отметила специалист, коронавирусами люди заражаются достаточно часто. Одни вызывают симптомы простуды (ОРВИ и ОРЗ), другие - кишечные расстройства. Но сейчас, по ее словам, мир столкнулся с новой модификацией вируса, оказавшейся достаточно опасной для человека.

"Самым неприятным для нас является тот факт, что до сегодняшнего дня не существует вакцины, защищающей от заражения коронавирусом и уменьшающей вероятность тяжелых осложнений у заболевших. В связи с объявленной Всемирной организацией здравоохранения пандемией ученые серьезно занялись разработкой этой вакцины", - добавила доцент СФУ.

СФУ был создан в 2006 году на базе пяти красноярских вузов. В настоящее время в составе учреждения 20 институтов и 3 филиала, в которых обучается более 31 тыс. студентов, около 800 аспирантов. В Национальном рейтинге университетов по версии "Интерфакс" за 2019 год СФУ занимает 15 место.