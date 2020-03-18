АКОРТ сообщил о снижении ажиотажного спроса на продукты питания

18.03.20 11:30

© РИА Новости. Константин Михальчевский

18 марта. Interfax-Russia.ru - Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) фиксирует снижение ажиотажного спроса на продукты питания в РФ в связи с распространением коронавируса.

"Вчера вечером и сегодня утром фиксируем постепенное затухание ажиотажного спроса, население начинает более рационально относиться (к ситуации - ИФ)", - заявил глава АКОРТ Сергей Беляков в среду в эфире "Россия 24".

По его словам, проблем с запасом продовольствия в торговых сетях нет, нет проблем и с его завозом.

Как отметил глава ассоциации, отличительная черта сегодняшнего ритейла - это огромное количество торговых сетей, торговых залов, это реальная конкуренция за клиента. "Что нас отличает от Европы, где мы отмечаем пустые полки? Это высокая конкуренция за покупателя, высокая конкуренция поставщика за право быть на полке, - сказал он. -И мы сегодня видим заполненность распределительных центров на 80-90%". Причём речь идёт о быстрооборачиваемых товарах. "Запасов восполняемых, регулярно поддерживаемых у нас сейчас больше, чем на 35 дней в каждой торговой сети. Нет проблем с запасом прочности", - подчеркнул Беляков.

Имея в виду покупателей, которые в ажиотажном спросе делают огромные запасы, глава ассоциации заявил: "Если кто-то испытывает повышенное желание потратить больше денег, мы это желание способны удовлетворить. Мы способны удовлетворить тех, кто (закупает продукты - ИФ) тележками, даже если их будет много. Но зачем так себя вести?".

Беляков также заявил, что рост продаж не отразится на доходах ритейлеров. Прежде всего, потому что он касается низкомаржинальных продуктов. "К тому же те дополнительные доходы, которые мы получаем, уже принвестировали в приобретение средств гигиены, в обеззараживание залов, в наем дополнительной рабочей силы в торговые залы и разгрузку продукции", - сказал он.