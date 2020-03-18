Курс доллара вырос до 77,2131 руб./$1

18.03.20 11:35

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

18 марта. Interfax-Russia.ru - Средневзвешенный курс доллара расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ к 11:30 мск среды вырос на 332,40 копейки по сравнению с уровнем, сформировавшемся к этому времени накануне, и составил 77,2131 руб./$1.

По сравнению со средневзвешенным значением предыдущего торгового дня курс доллара вырос на 242,26 копейки.

К 11:30 на ЕТС было заключено 23943 сделки на сумму 95 млрд 156,444 млн рублей.