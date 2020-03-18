Суд запретил ввозить московский мусор во Владимирскую область

18.03.20 11:37

© РИА Новости. Максим Богодвид

18 марта. Interfax-Russia.ru - Владимирский областной суд не удовлетворил иск мусорных компаний, требовавших отменить запрет на ввоз во Владимирскую область мусора из других регионов, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Представители ООО "Эколайн" и ООО "Экоресурс" оспаривали постановление регионального департамента природопользования и охраны окружающей среды, в котором прописано, что во Владимирской области запрещен прием отходов из других регионов России.

"Владимирский областной суд отказал компаниям "ЭкоЛайн" и "Экоресурс" в удовлетворении иска о признании незаконным запрета на ввоз московского мусора на полигон в Александрове. Тем самым признан соответствующим российскому законодательству запрет на ввоз во Владимирскую область отходов из других регионов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, новая утвержденная схема обращения с ТКО во Владимирской области официально не предусматривает ввоз отходов из других регионов. Губернатор Владимир Сипягин также заявлял о "недопустимости ввоза во Владимирскую область мусора из других регионов".

Жители Александровского района неоднократно проводили митинги с требованием запретить ввоз мусора из Московского региона.