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18.03.20 11:39

Спорткомплексы без вентиляции закроют в Ингушетии до 1 апреля из-за коронавируса

© РИА Новости. Александр Поляков
18 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Ингушетии вслед за школами и детсадами решили отменить занятия в спортивных комплексах из-за угрозы коронавируса, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Минспорта республики.

"Руководитель Минспорта Али Дошхоклоев провел совещание с директорами, подведомственных учреждений, в ходе которого поручил закрыть на карантин до 1 апреля все спортобъекты, не соответствующие нормам технической безопасности, в первую очередь те, в которых отсутствует вентиляция и горячая вода в душевых", - сказал представитель ведомства.

При этом он добавил, что если эпидемиологическая ситуация к этому сроку не нормализуется, карантин будет продлен.

По его данным, все спортивно-массовые мероприятия, запланированные в республике на ближайший месяц, перенесены до 1 мая.

Это решение принято в целях обеспечения безопасности граждан по рекомендациям Роспотребнадзора и федерального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Кроме того, из-за коронавируса жителей Ингушетии попросили не приходить в офисы для внесения оплаты за газ, а использовать дистанционные сервисы.

"Хотелось бы проинформировать потребителей о том, что большую часть вопросов, связанных с начислениями за потребленный газ, оплатой, передачей показаний приборов учета, а также газификацией, техническим обслуживанием и ремонтом газового оборудования, можно решить удаленно, без посещения офисов", - сообщил агентству сотрудник пресс-службы ООО "Газпром межрегионгаз Назрань".

По его словам, в связи с этим газовая компания рекомендует своим клиентам максимально использовать дистанционный метод взаимодействия со специалистами, чтобы не допустить распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

В понедельник во время заседания оперативного штаба глава республики Махмуд-Али Калиматов озвучил решение о закрытии на карантин общеобразовательных и дошкольных учреждений в Ингушетии с 17 марта.

Кроме того, в ходе совещания решено ввести ряд ограничений для граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой инфекции. Согласно данным руководителя управления Роспотребнадзора по Ингушетии Бориса Комурзоева, на территории республики всего под наблюдение в условиях домашней самоизоляции попали три человека.

Наблюдение за одним из них завершено, он здоров, лабораторные анализы отрицательные. У двух остальных граждан первые результаты отрицательные, респираторная симптоматика отсутствует, на текущий момент они здоровы, но наблюдение за ними продолжается.

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