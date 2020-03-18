Создать условия: власти РФ увеличат "единую субсидию" для ДФО более чем на 1 млрд рублей
  
Максимальный карантин: аэропорт Якутска временно приостанавливает вывоз собак и кошек
   
Вирус атакует: количество заболевших коронавирусом в России перевалило за 100
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
18.03.20 12:05

Большинство крымчан и севастопольцев положительно оценивают воссоединение с РФ

© РИА Новости. Макс Ветров
18 марта. Interfax-Russia.ru - Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году в настоящее время позитивно оценивают 93% жителей полуострова, противоположной точки зрения придерживаются 4% сограждан, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

В свою очередь, воссоединение Севастополя с РФ положительно оценивают 90% жителей города, противоположное мнение у 6% респондентов, отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян (90%) считают, что решение о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя было правильным, противоположное мнение у 7% сограждан.

Социологи отмечают, что крымчане и севастопольцы среди положительных последствий воссоединения с Россией выделяют улучшение условий жизни, повышение уровня пенсионного обеспечения, нормальную политическую ситуацию, развитие региональной инфраструктуры.

Всероссийский опрос был проведен 14 марта 2020 года по заказу Экспертного института социальных исследований среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  18.03.20 15:27
Количество зараженных коронавирусом в Москве увеличилось до 86-ти
.
  18.03.20 14:31
Собянин просит бизнес перевести своих сотрудников на "удаленку"
.
  18.03.20 13:34
Экс-глава московского главка СКР Дрыманов приговорен к 12 годам колонии за взяточничество
.
  18.03.20 13:32
Врачи-реаниматологи пройдут курсы по оказанию помощи пациентам с коронавирусом
.
  18.03.20 11:00
Запланированные на апрель массовые забеги в Москве перенесли на лето и осень
.
  18.03.20 10:39
Похороны Лимонова будут закрытыми, согласно его последней воле
.
  18.03.20 09:57
Более 230 домов по реновации строят и проектируют в Москве
.
  18.03.20 09:00
Станции МЦД из-за коронавируса дезинфицируют трижды в день
.
  17.03.20 20:33
Эдуард Лимонов скончался в Москве на 78-м году жизни
.
  17.03.20 17:12
Власти Москвы не планируют вводить карантин в городе


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket