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18.03.20 12:05
Большинство крымчан и севастопольцев положительно оценивают воссоединение с РФ
В свою очередь, воссоединение Севастополя с РФ положительно оценивают 90% жителей города, противоположное мнение у 6% респондентов, отмечают социологи.
По данным ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян (90%) считают, что решение о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя было правильным, противоположное мнение у 7% сограждан.
Социологи отмечают, что крымчане и севастопольцы среди положительных последствий воссоединения с Россией выделяют улучшение условий жизни, повышение уровня пенсионного обеспечения, нормальную политическую ситуацию, развитие региональной инфраструктуры.
Всероссийский опрос был проведен 14 марта 2020 года по заказу Экспертного института социальных исследований среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
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