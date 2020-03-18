Аниматоры "Союзмультфильма" продолжат выпуск мультфильмов на "удаленке"

18.03.20 12:09

© РИА Новости. Владимир Песня

18 марта. Interfax-Russia.ru - Киностудия "Союзмультфильм" продолжит производство мультфильмов, несмотря на переход аниматоров и мультипликаторов на удаленную работу из-за коронавируса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе студии.

"Мы заботимся о здоровье сотрудников, их семей и близких, и принимаем меры по ограничению распространения опасной инфекции. В связи с этим киностудия "Союзмультфильм" переходит на особый режим работы, начиная с 19 марта. Большинство сотрудников до 10 апреля переводятся на дистанционную работу, в том числе художники и аниматоры", - сообщил директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев, слова которого привели в пресс-службе.

Он отметил, что производство мультфильмов из-за перехода сотрудников на карантин останавливаться не будет. "Все мультфильмы будут по-прежнему выходить и радовать зрителей в эфире телеканалов, на стриминговых сервисах и на официальном YouTube-канале киностудии "Союзмультфильм"", - добавил Машковцев.

Зрителям "Союзмультфильма" будут доступны новые серии "Нового Простоквашино", "Оранжевой коровы". Кроме того, киностудия готовит к выпуску новые серии мультфильма "Ну, погоди!", а также мультфильмы "Зебра в клеточку", "Тайны медовой долины" по сценарию Дарьи Донцовой, "Енотки", "Пластилинки", "Приключения Пети и Волка", два полнометражных фильма - "Суворов" и "Остров банановой лихорадки". Также в работе у аниматоров порядка 10 авторских фильмов.