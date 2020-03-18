|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
18.03.20 12:09
Аниматоры "Союзмультфильма" продолжат выпуск мультфильмов на "удаленке"
"Мы заботимся о здоровье сотрудников, их семей и близких, и принимаем меры по ограничению распространения опасной инфекции. В связи с этим киностудия "Союзмультфильм" переходит на особый режим работы, начиная с 19 марта. Большинство сотрудников до 10 апреля переводятся на дистанционную работу, в том числе художники и аниматоры", - сообщил директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев, слова которого привели в пресс-службе.
Он отметил, что производство мультфильмов из-за перехода сотрудников на карантин останавливаться не будет. "Все мультфильмы будут по-прежнему выходить и радовать зрителей в эфире телеканалов, на стриминговых сервисах и на официальном YouTube-канале киностудии "Союзмультфильм"", - добавил Машковцев.
Зрителям "Союзмультфильма" будут доступны новые серии "Нового Простоквашино", "Оранжевой коровы". Кроме того, киностудия готовит к выпуску новые серии мультфильма "Ну, погоди!", а также мультфильмы "Зебра в клеточку", "Тайны медовой долины" по сценарию Дарьи Донцовой, "Енотки", "Пластилинки", "Приключения Пети и Волка", два полнометражных фильма - "Суворов" и "Остров банановой лихорадки". Также в работе у аниматоров порядка 10 авторских фильмов.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Московские работодатели могут получить субсидии на профессиональное обучение сотрудников. Новая мера поддержки поспособствует росту числа высококвалифицированных кадров.
.
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
Interfax-Russia.ru – Подготовка выпускники вузов часто не соответствует требованиям работодателей к кандидатам. В Москве придумали, как упростить поиск работы для студентов.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket