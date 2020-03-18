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18.03.20 12:16

Режим повышенной готовности из-за коронавируса вводят на Сахалине и Курилах

© РИА Новости. Алексей Даничев
18 марта. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - В Сахалинской области с четверга решением областного оперативного штаба вводится режим повышенной готовности для профилактики коронавируса, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"С 19 марта на территории островного региона вводится особый режим для органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы РСЧС", - говорится в сообщении.

По решению правительства РФ запрещен въезд в Россию всех иностранных граждан, кроме дипломатических представителей и транспортных экипажей. В Сахалинской области ранее уже ограничили сообщение с Японией и Республикой Кореей.

В аэропорту Южно-Сахалинска, а также в морских портах Корсакова, Пригородного, Невельска, Холмска ведется санитарно-карантинный контроль. Экипажи проходят медобследование, капитаны получили предписания о двухнедельном карантине. В аэропорту Южно-Сахалинска по шесть раз в день дезинфицируют помещения.

"В Сахалинской области (...) усилен контроль на транспорте, в сфере медицины и образования, продовольственного обеспечения. Все необходимые средства для защиты сахалинцев и курильчан от опасного заболевания у нас есть. Люди, которые в течение месяца посещали страны, где были зафиксированы вспышки коронавируса, находятся на карантине. За состоянием их здоровья постоянно следят специалисты регионального Минздрава и управления Роспотребнадзора. Все эти меры дают основания полагать, что Сахалин и Курилы и дальше будут оставаться в безопасности от инфекции", - сказал председатель областного правительства Алексей Белик, слова которого приводятся в сообщении.

Как сообщалось, в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования Сахалинской области дезинфицируют помещения. С 18 марта островные школьники ушли на досрочные каникулы. На Сахалине отменили профильную смену "Казачок" в лагере "Юбилейном". Без зрителей пройдет региональный этап всероссийского конкурса "Поют дети России". Перенесена досрочная сдача ЕГЭ для выпускников прошлых лет, экзамен должен был пройти 20 марта.

По данным областного управления Роспотребнадзора, на наличие коронавируса было обследовано 850 жителей островного региона. Ни в одном случае COVID-19 не подтвердился.

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