Иркутская область рассчитывает получить 10 млрд руб. на модернизацию больниц

18.03.20 12:20

© РИА Новости. Илья Питалев

18 марта. Interfax-Russia.ru - Иркутская область планирует войти в разрабатываемую правительством РФ программу модернизации и капремонта организаций здравоохранения первичного звена, сообщает в среду пресс-служба правительства региона со ссылкой на врио губернатора Игоря Кобзева.

"Наша задача - обеспечить максимальное участие Иркутской области в этой программе на условиях софинансирования. По нашим данным, мы можем рассчитывать на 10 млрд рублей до 2024 года. Поручаю правительству и министерству здравоохранения Иркутской области принять активное участие в этом процессе", - сказал Кобзев во время оглашения послания о положении дел в 2019 году и основных направлениях областной госполитики в 2020 году.

Он добавил, что в региональном бюджете на 2020 год предусмотрено 500 млн рублей на разработку проектов и проведение капремонта 61 учреждения здравоохранения, в том числе оказывающих первичную медико-санитарную, специализированную и высокотехнологичную помощь, медицинских колледжей.

Кроме того, в текущем году будут введены шесть фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Однако глава региона считает, что этого количества недостаточно для решения проблемы их нехватки.

"Он дал поручение в этом году начать строительство еще 24 ФАПов. При этом Кобзев обратился к главам муниципальных образований - выделять земельные участки для строительства ФАПов, обеспеченные необходимой для их работы инфраструктурой", - отмечено в сообщении.