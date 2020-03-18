Мероприятия и тренировки отменили в спортшколах Ярославской области из-за COVID-19

18.03.20 12:30

Фото с сайта правительства Ярославской области

18 марта. Interfax-Russia.ru - Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике правительства Ярославской области отменил тренировки в спортивных школах из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба облправительства.

"С 21 марта по 13 апреля отменены тренировки в спортивных школах", - рассказали журналистам в пресс-службе.

Кроме того, в регионе с 17 марта приостановлено проведение всех спортивных мероприятий.

Власти распорядились отменить поездки сборных команд региона и молодежных делегаций для участия в мероприятиях, проводимых за пределами Ярославской области.

В пресс-службе отметили, что подобные меры приняты после обнаружения первого в регионе случая заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области во вторник выявлен первый случай заражения коронавирусом. Инфекцию обнаружили у 41-летней женщины, которая вернулась из Доминиканы.

Женщина с мужем находятся на лечении в областной инфекционной больнице. Состояние пациентки - средней тяжести. Под наблюдением находятся все, с кем она контактировала.