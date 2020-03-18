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18.03.20 12:30
Мероприятия и тренировки отменили в спортшколах Ярославской области из-за COVID-19
"С 21 марта по 13 апреля отменены тренировки в спортивных школах", - рассказали журналистам в пресс-службе.
Кроме того, в регионе с 17 марта приостановлено проведение всех спортивных мероприятий.
Власти распорядились отменить поездки сборных команд региона и молодежных делегаций для участия в мероприятиях, проводимых за пределами Ярославской области.
В пресс-службе отметили, что подобные меры приняты после обнаружения первого в регионе случая заражения коронавирусом.
Ранее сообщалось, что в Ярославской области во вторник выявлен первый случай заражения коронавирусом. Инфекцию обнаружили у 41-летней женщины, которая вернулась из Доминиканы.
Женщина с мужем находятся на лечении в областной инфекционной больнице. Состояние пациентки - средней тяжести. Под наблюдением находятся все, с кем она контактировала.
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