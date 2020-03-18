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18.03.20 12:37

Коновалов призвал не допустить в Хакасии паники в связи с коронавирусом

© РИА Новости. Алексей Дружинин
18 марта. Interfax-Russia.ru - Важно не допустить в Хакасии распространения не только коронавируса, но и паники, считает глава республики Валентин Коновалов.

"Просьба всем соблюдать меры предосторожности, правила личной гигиены, по возможности не посещать общественные места, свести к минимуму поездки. При обнаружении признаков заболевания обращаться в медицинские учреждения. Уважаемые жители, прошу вас сохранять спокойствие, ситуацию мы держим под контролем", - написал Коновалов в фейсбуке.

Об этом же глава республики говорил и на состоявшемся в среду заседании оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции, созданного накануне при правительстве республики, сообщает пресс-служба правительства Хакасии.

Коновалов дал ряд поручений: в частности, министерству образования республики в случае необходимости поручено рассмотреть возможность продления досрочных каникул у школьников с дальнейшим переходом на дистанционное обучение.

А поскольку детские сады на время режима повышенной готовности, который действует в Хакасии с 13 марта, не будут закрываться, глава республики рекомендовал работодателям дать возможность одному из родителей уйти в отпуск, чтобы сидеть с ребенком, а тем, кто не работает, лучше временно по возможности не водить детей в сад.

Особое внимание глава Хакасии призвал уделить соцучреждениям - детдомам, пансионатам ветеранов и диспансерам, местам, где находятся люди с ослабленным иммунитетом. В частности, так необходимо усилить режим дезинфекции и соблюдать все меры предосторожности, как персоналу, так и пациентам.

Пресс-служба напоминает, что в Хакасии был официально подтвержден первый случай заражения коронавирусом у жителя Абакана, вернувшегося из отпуска, проведенного в Германии. Мужчина находится в больнице в стабильном состоянии. Те, кто контактировал с заболевшим, также находятся под наблюдением медиков.

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