Экспресс-тест на коронавирус мэра Мурманска оказался отрицательным

18.03.20 12:40

© РИА Новости. Алексей Даничев

18 марта. Interfax-Russia.ru - Глава администрации Мурманска Евгений Никора, помещенный на карантин в ночь на вторник, сообщил, что экспресс-анализ на коронавирус оказался отрицательным.

"Сегодня я рад поделиться с вами отличной новостью: экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат", - написал Никора в соцсетях.

Глава администрации добавил, что в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора продолжит работать в режиме самоизоляции.

Как сообщалось, мэр Мурманска Никора был доставлен в инфекционное отделение областной клинической больницы им.П.А.Баяндина после посещения частного международного шахматного турнира, который прошел в Мурманске в выходные и участник которого - гражданин Ирландии - был госпитализирован с предварительно положительным анализом на коронавирус.