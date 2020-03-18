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18.03.20 12:45
Студентов марийского вуза привлекли к пошиву марлевых медицинских масок
"Благодаря бойцам студенческого трудового отряда "Муравейник", студентам факультета общего и профессионального образования в МарГУ есть медицинские маски. Бойцы отряда смогли обеспечить пошив 1400 марлевых повязок - многоразового средства индивидуальной защиты кожи лица и органов дыхания. В следующие дни планируется пошить 3000 марлевых повязок. И все это в свободное от учебы время", - написал ректор.
Он отметил, что на всех интернет-ресурсах университета вскоре "появится видео-урок по изготовлению марлевой повязки, которую каждый может сделать самостоятельно".
Ранее в местных СМИ распространился другой пост ректора, где он сопроводил свою фотографию в маске подписью о приеме заказов "на пошив и индивидуальный дизайн многоразовых марлевых масок". Под постом был указан номер мобильного телефона. В настоящее время эта публикация удалена.
Начальник управления по воспитательной работе и связям с общественностью вуза Павел Козлов пояснил агентству "Интерфакс-Поволжье", что пост с информацией был о продаже масок был удален после критики пользователей.
"Пост был немного шуточный, был удален после критики пользователей. Студенты факультета общего и профессионального образования действительно организовали пошив марлевых масок в рамках производственной практики, подчеркну, что в свободное от учебы время. Эта инициатива будет поощряться - труд будет оплачен по договору, в котором учтем трудочасы, количество изготовленных масок", - сказал Козлов.
Он отметил, что маски раздаются студентам и по всем подразделениям университета.
"Сейчас студенты МарГУ перешли на дистанционную форму обучения. У многих обучающихся на факультете общего образования дома есть швейные машинки, так как они - будущие учителя технологии, поэтому смогут самостоятельно пошить маски. Им это также будет оплачено", - добавил собеседник агентства.
Вместе с тем, Козлов не исключил, что вуз в случае необходимости сможет помочь республике с массовым производством масок.
"Если будет необходимость, то мы сможем выдавать маски малообеспеченным группам населения, пенсионерам", - сказал начальник управления.
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