Студентов марийского вуза привлекли к пошиву марлевых медицинских масок

18.03.20 12:45

© РИА Новости. Александр Кряжев

18 марта. Interfax-Russia.ru - Студенты одного из факультетов Марийского государственного университета (МарГУ) пошили медицинские маски, сообщил ректор вуза Михаил Швецов на своей странице в инстаграме.

"Благодаря бойцам студенческого трудового отряда "Муравейник", студентам факультета общего и профессионального образования в МарГУ есть медицинские маски. Бойцы отряда смогли обеспечить пошив 1400 марлевых повязок - многоразового средства индивидуальной защиты кожи лица и органов дыхания. В следующие дни планируется пошить 3000 марлевых повязок. И все это в свободное от учебы время", - написал ректор.

Он отметил, что на всех интернет-ресурсах университета вскоре "появится видео-урок по изготовлению марлевой повязки, которую каждый может сделать самостоятельно".

Ранее в местных СМИ распространился другой пост ректора, где он сопроводил свою фотографию в маске подписью о приеме заказов "на пошив и индивидуальный дизайн многоразовых марлевых масок". Под постом был указан номер мобильного телефона. В настоящее время эта публикация удалена.

Начальник управления по воспитательной работе и связям с общественностью вуза Павел Козлов пояснил агентству "Интерфакс-Поволжье", что пост с информацией был о продаже масок был удален после критики пользователей.

"Пост был немного шуточный, был удален после критики пользователей. Студенты факультета общего и профессионального образования действительно организовали пошив марлевых масок в рамках производственной практики, подчеркну, что в свободное от учебы время. Эта инициатива будет поощряться - труд будет оплачен по договору, в котором учтем трудочасы, количество изготовленных масок", - сказал Козлов.

Он отметил, что маски раздаются студентам и по всем подразделениям университета.

"Сейчас студенты МарГУ перешли на дистанционную форму обучения. У многих обучающихся на факультете общего образования дома есть швейные машинки, так как они - будущие учителя технологии, поэтому смогут самостоятельно пошить маски. Им это также будет оплачено", - добавил собеседник агентства.

Вместе с тем, Козлов не исключил, что вуз в случае необходимости сможет помочь республике с массовым производством масок.

"Если будет необходимость, то мы сможем выдавать маски малообеспеченным группам населения, пенсионерам", - сказал начальник управления.