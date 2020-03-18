Видно все: ученые по данным со спутников могут оценивать состояние арктических почв
  
Максимальный карантин: аэропорт Якутска временно приостанавливает вывоз собак и кошек
   
Создать условия: власти РФ увеличат "единую субсидию" для ДФО более чем на 1 млрд рублей
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
18.03.20 12:50

Штабы помощи пожилым людям создали в Подмосковье в связи с коронавирусом

© РИА Новости. Григорий Соколов
18 марта. Interfax-Russia.ru - На базе социальных служб Московской области созданы штабы помощи пожилым людям, их сотрудники начали выяснять потребность в продуктах питания и лекарствах в домах возрастных жителей региона, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства социального развития Подмосковья.

"Наши соцработники приступили к обзвону пожилых жителей Подмосковья. (...) Мы уточняем необходимость в доставке продуктов, лекарств и средств гигиены, консультируем по жизненным ситуациям", - привели в пресс-службе слова главы ведомства Ирины Фаевской.

Она добавила, что ежедневно соцработники будут звонить около 10 тыс. пожилых людей. В случае, если кому-то из них требуется помощь в приобретении продуктов питания, лекарств или средств гигиены, к решению вопроса привлекут волонтеров.

Также соцработники будут проводить по телефону консультации и психологические беседы.

В Подмосковье насчитывается около 1,6 млн пожилых людей. Из них на дому социальными работниками обслуживается более 45 тыс. человек.

В этих мероприятиях занято четыре тыс. социальных работников.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 12 марта подписал постановление о введении режима повышенной готовности для органов управления и сил областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  18.03.20 15:27
Количество зараженных коронавирусом в Москве увеличилось до 86-ти
.
  18.03.20 14:31
Собянин просит бизнес перевести своих сотрудников на "удаленку"
.
  18.03.20 13:34
Экс-глава московского главка СКР Дрыманов приговорен к 12 годам колонии за взяточничество
.
  18.03.20 13:32
Врачи-реаниматологи пройдут курсы по оказанию помощи пациентам с коронавирусом
.
  18.03.20 11:00
Запланированные на апрель массовые забеги в Москве перенесли на лето и осень
.
  18.03.20 10:39
Похороны Лимонова будут закрытыми, согласно его последней воле
.
  18.03.20 09:57
Более 230 домов по реновации строят и проектируют в Москве
.
  18.03.20 09:00
Станции МЦД из-за коронавируса дезинфицируют трижды в день
.
  17.03.20 20:33
Эдуард Лимонов скончался в Москве на 78-м году жизни
.
  17.03.20 17:12
Власти Москвы не планируют вводить карантин в городе


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket