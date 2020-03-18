Штабы помощи пожилым людям создали в Подмосковье в связи с коронавирусом

18.03.20 12:50

© РИА Новости. Григорий Соколов

18 марта. Interfax-Russia.ru - На базе социальных служб Московской области созданы штабы помощи пожилым людям, их сотрудники начали выяснять потребность в продуктах питания и лекарствах в домах возрастных жителей региона, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства социального развития Подмосковья.

"Наши соцработники приступили к обзвону пожилых жителей Подмосковья. (...) Мы уточняем необходимость в доставке продуктов, лекарств и средств гигиены, консультируем по жизненным ситуациям", - привели в пресс-службе слова главы ведомства Ирины Фаевской.

Она добавила, что ежедневно соцработники будут звонить около 10 тыс. пожилых людей. В случае, если кому-то из них требуется помощь в приобретении продуктов питания, лекарств или средств гигиены, к решению вопроса привлекут волонтеров.

Также соцработники будут проводить по телефону консультации и психологические беседы.

В Подмосковье насчитывается около 1,6 млн пожилых людей. Из них на дому социальными работниками обслуживается более 45 тыс. человек.

В этих мероприятиях занято четыре тыс. социальных работников.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 12 марта подписал постановление о введении режима повышенной готовности для органов управления и сил областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.