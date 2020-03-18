Новорожденную антилопу гну с острыми зубами выкармливают в зоопарке Казани

18.03.20 12:56

Фото с сайта мэрии Казани

18 марта. Interfax-Russia.ru - Антилопа гну родилась в казанском зоопарке; малышку пришлось перевести на искусственное вскармливание из-за отказа матери кормить свое дитя.

Пресс-служба мэрии Казани сообщает в среду, что новорожденную антилопу назвали Бу. Ее мама Пенелопа отказалась кормить свое дитя, так как у малышки начали прорезываться довольно острые зубы. Работники зоопарка предпочли перевести новорожденную на козье молоко, так как детская молочная смесь ей не понравилась.

По словам специалистов, это первый детеныш взрослой Пенелопы, а для так называемых "первородок" отказ от кормления - распространенное явление.

"Сейчас малышка чувствует себя хорошо, живет в отапливаемом вольере с молодыми козочками, много играет и прыгает", - говорится в сообщении.