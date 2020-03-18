Власти Тамбовской области ввели запрет на проведение массовых мероприятий

18.03.20 12:58

© РИА Новости. Валерий Мельников

18 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Тамбовской области Александр Никитин подписал постановление о введении с 18 марта режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в регионе, сообщила в среду пресс-служба администрации области.

"С 18 марта в регионе вводится запрет на проведение спортивных, зрелищно-развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 50 человек", - говорится в сообщении.

В соответствии с постановлением, граждане, вернувшиеся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, обязаны сообщать об этом на горячую линию управления здравоохранения области, а также обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения.

Во всех организациях, предприятиях и учреждениях предлагается усилить дезинфекционный режим, проводить ежедневные профилактические дезинфекции.

Также предложено исключить любые корпоративные мероприятия на период эпидемиологически неблагоприятной обстановки. Воздержаться от зарубежных командировок в страны, где зарегистрированы случаи коронавируса.

Медицинским организациям поручено усилить работу выездной амбулаторной службы и обеспечить готовность служб к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на коронавирус.

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения в области новой коронавирусной инфекции возглавил глава региона Александр Никитин. Штаб будет работать в круглосуточном режиме.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области зафиксирован первый случай заражения коронавирусом 27-летней женщины, вернувшейся из Италии. Пациентка находится в изолированном боксе Тамбовской инфекционной больницы. Ее состояние оценивается как удовлетворительное. Медработники наблюдают лиц, контактировавших с ней, а также проводят их лабораторное обследование на коронавирус.